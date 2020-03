Bei einer Regierungsbildung in Baden-Württemberg führt an den Grünen kein Weg vorbei. Die Gründe für das Tief der CDU liegen im Land, nicht im Bund. Eine Kolumne

Wären am Sonntag Landtagswahlen in Baden-Württemberg, kämen die Grünen auf 36 Prozent (September 2019: 38), die CDU auf 23 (26) und die AfD auf 14 (12). Die SPD erreicht 11 (8), die FDP 7 (8) und die Linke 5 (3). Dies ergab der neueste BW-Trend im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“. Mit 23 Prozent ist die CDU auf einen historischen Tiefstand gefallen.

Der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel schiebt den schlechten Wert auf die Bundespolitik und den ungeklärten Parteivorsitz. Das ist nur die halbe Wahrheit. Daneben ist unübersehbar, dass kein Weg an den Grünen als stärkere Regierungspartei in Baden-Württemberg vorbeiführt - zumindest so lange, wie der populäre Winfried Kretschmann zur Verfügung steht.

Der CDU steht eine trübe Zukunft bevor: Sie wird als Juniorpartner in einer schwarz-grünen Landesregierung klein bleiben oder gar schrumpfen. Oder sie muss nach den Wahlen im kommenden Jahr in die Opposition. Von dort wird sie in einem Parlament, in dem eine nicht koalitionstaugliche AfD – Stand jetzt – 14 Prozent der Wählerstimmen blockiert, nicht so schnell auf die Regierungsbank zurückkehren.

Spitzenpersonal der CDU: Thomas Strobl und Susanne Eisenmann

Die Perspektivlosigkeit der baden-württembergischen CDU spiegelt sich in ihrem Spitzenpersonal wider. Strobl und Eisenmann stehen persönlich und politisch für keine Alternative zu Winfried Kretschmanns Grünen. Die CDU muss im März 2021 tatsächlich so tief fallen wie im aktuellen BW-Trend, bis es auch Thomas Strobl und Susanne Eisenmann merken.