per Mail teilen

Die Entschädigungen für Atomkonzerne wegen des beschleunigten Atomausstieges müssen neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die Gesetzesänderung von 2018 sei unzureichend und außerdem wegen formaler Mängel nie in Kraft getreten, hieß es zur Begründung. Geklagt hatte der Energiekonzern Vattenfall. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 hatte die Bundesregierung beschlossen, schneller als zuvor geplant die Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen.