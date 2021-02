Philipp Amthor hat Konsequenzen gezogen. Er wird nicht mehr dem Bundestags-Untersuchungsauschuss angehören, der den Terror-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 aufklären will. Um, wie es aus der Unions-Fraktionsspitze am Dienstagabend hieß, die Aufklärungsarbeit in keiner Weise zu belasten. mehr...