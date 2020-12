Wer zu schnell fährt, hat ein Recht darauf die Rohdaten der Geschwindigkeitsmessung zu erfahren. Das Bundesverfassungsgericht gab damit einem Mann aus Bayern Recht, der die genauen Daten des Blitzers von der Bußgeldstelle gefordert hatte.

Es ging um ein ganz alltägliches Bußgeld: Der Mann, der sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt hat, war zu schnell gefahren und außerhalb einer geschlossenen Ortschaft geblitzt worden, mit mehr als 30 Stundenkilometer über dem Limit. 160 Euro sollte das Ganze kosten, dazu ein Monat Fahrverbot.

Sein Anwalt wollte Einblick in die Messung, wollte die so genannten Rohmessdaten sehen. Also: Wie hat das Gerät gerechnet? War die Messung technisch überhaupt korrekt?

Bislang haben die Behörden oft diese Daten verweigert, mit dem Segen vieler Oberlandesgerichte. Im konkreten Fall hatte die Bußgeldstelle zwar das Messprotokoll und den Eichschein weitergeleitet. Aber nicht die Rohdaten der Messung.

Für Rechtsanwälte von Verkehrssündern enorm wichtig

Jetzt hat das Verfassungsgericht aber entschieden: So geht es nicht. Der Betroffene hat Recht auf ein faires Verfahren, und dann muss er auch in der Lage sein, die Informationen der Bußgeldbehörde zu überprüfen. Interessanterweise hat auch das Landesverfassungsgericht von Baden-Württemberg am Dienstag in einem anderen Fall genau dasselbe gesagt.

Für Rechtsanwälte, die Verkehrssünder vertreten, sind das sehr wichtige Entscheidungen. Sie können damit deutlich mehr Bußgelder kontrollieren lassen.

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass es nicht ausreicht, einfach nur zu behaupten, die Messung sei falsch. Wer sich gegen seinen Bußgeldbescheid wehren will und von den Behörden mehr Informationen verlangt, muss immer auch konkrete Anhaltspunkte liefern, warum das Messgerät vielleicht nicht richtig funktioniert hat.