Männer halten sich nicht so an die Corona-Regeln wie Frauen. Deshalb müssen diese Regeln geschlechtsspezifisch kommuniziert werden, sagen Forscher. Was das mit der Rassismus-Studie von Horst Seehofer und dem Bußgeldkatalog zu tun hat, erklärt Max Waibel in unserer Kolumne "Zwei Minuten".

Diese Woche ist mir einiges klar geworden. Über Männer und Frauen, über Corona, die Rassismus-Studie von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und den neuen Bußgeldkatalog. Es war wie ein tiefes Aufatmen. Endlich habe ich verstanden, wie alles mit allem zusammenhängt. Und zwar als ich hörte, dass Männer sich nicht so oft an die Regeln gegen Corona halten wie Frauen.

Die Kolumne von Max Waibel können Sie hier auch im Audio hören:

Das wird durch mehrere internationale Studien belegt. Darin heißt es: Frauen arbeiten öfter in Jobs, in denen sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind: z.B. in der Pflege, in der Schule oder im Supermarkt. Deswegen könnten die das besser einschätzen, das mit dem Risiko. Leuchtet ein. Männer dagegen suchen ja eher das Risiko, sage ich mal. Etwa bei Autorennen in Großstädten. Kennt man ja. Klar ist auch, so die Forscher, dass die Schere zwischen Männern und Frauen noch weiter aufgeht: Je älter die Männer sind, desto stärker die Ablehnung der Corona-Regeln. Genau.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Schauen Sie sich nur mal die ganzen Silberrücken auf den Anti-Corona-Demos an. Kleiner Tipp: Nicht ansprechen. Die reagieren renitent wie früher halbtrunkene Honoratioren auf der bayerischen Kirchweih. Wieso fällt mir jetzt Horst Seehofer ein? Ach so, ja klar. Da gab es diese Woche auch ein Kommunikationsproblem: unter Männern.

"Studie über Rassismus in der Polizei",

Es geht um die "Studie über Rassismus in der Polizei", die jetzt kommt, sagt Seehofer. Nein, die nicht kommt, sagen alle anderen. Also, sicher ist seit dieser Woche nur: irgendwas kommt. Die Süddeutsche Zeitung hat mal zusammengezählt und kam auf vier angekündigte Studien, die sich irgendwie mit Rassismus und Gesellschaft beschäftigen werden. Und die Polizei ist ja Teil von der Gesellschaft, also beschäftigen sich diese Studien auch immer mit der Polizei, meint der Bundesinnenminister.

Der Vizekanzler von der SPD, der Olaf Scholz, hat das alles irgendwie anders verstanden. Nämlich so, dass der Seehofer einer Studie zugestimmt hat, die sich ausschließlich mit dem Rassismus in der Polizei befasst. Und dass es jetzt nur noch darum geht, einen Titel zu finden, mit dem man das nicht gleich erkennt. Jetzt ist nicht ganz klar, ob Seehofers Ministerium sich an der Studie beteiligt und er sie jetzt nur anders nennt - und der Scholz das nicht weiß. Weil, wenn er es wüsste, der Scholz, dann würde er es - wie diese Woche - vielleicht beim nächsten Interview ausplaudern und wir wüssten dann, dass Seehofer doch eine solche Studie in Auftrag gegeben hat. Ganz schön kompliziert, wenn Männer etwas miteinander aushandeln.

Da fällt mir ein, die Wissenschaftler mit der Corona-Risiko-Studie haben empfohlen, die Kommunikation über Covid-19 geschlechtsspezifisch auszurichten, damit die Infos die Männer besser erreichen. Wie das gehen soll, das lassen sie offen. Ich hätte da einen Vorschlag, der sowohl für Corona wie auch für Rassismus-Studien gilt. Wir nennen die Regeln: "Bußgeldkatalog" und siedeln die zuständige Behörde in Flensburg an.

Eines wäre sicher: alle Männer würden hinhören.