Australien will Buschbrände mit Drohnen, Satellitentechnologie und künstlicher Intelligenz bekämpfen. Brandherde sollten so noch schneller gefunden werden, sagte Wissenschaftsministerin Karen Andrews. Drohnen und autonome Fahrzeuge könnten helfen, sie schnell zu löschen. Bei verheerenden Buschbränden sind in diesem und im vergangenen Jahr mindestens 33 Menschen gestorben.