In Afghanistan haben die letzten rund 100 deutschen Soldaten den Stützpunkt in der Provinz Kundus im Norden des Landes verlassen. Sie waren dort in einem kleinen Camp innerhalb eines größeren afghanischen Militärfeldlagers stationiert. Zuständig waren die Bundeswehrsoldaten für die Ausbildung und Beratung afghanischer Streitkräfte. Diese Aufgabe werden sie auch künftig wahrnehmen. Bei Bedarf werden sie dafür vom Hauptquartier in Masar-i-Scharif nach Kundus geflogen. Kundus galt jahrelang als einer der wichtigsten und gefährlichsten Standorte der deutschen Soldaten in Afghanistan.