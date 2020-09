Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will Soldatinnen und Soldaten entschädigen, die wegen ihrer Homosexualität in der Bundeswehr diskriminiert wurden. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde in Kürze in die Ressortsabstimmung gegeben, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie stellte auch einer Studie vor, die anhand von Einzelfällen und Statistiken die strukturelle Schikane von Homosexuellen in der Bundeswehr beschreibt. Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität sei falsch gewesen, sagte die CDU-Politikerin.