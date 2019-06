45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr in Deutschland getötet, weil Betriebe sie nicht aufziehen wollen. Das Bundesverwaltungsgericht will heute sein Urteil verkünden, ob das mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist.

"Wir haben seit 2002 den Tierschutz im Staatsziel verankert, also im Grundgesetz. Und wie schon im Tierschutzgesetz verankert in Paragraph 1, darf keinem Tier ohne vernünftigen Grund ein Schaden oder Leid zugefügt werden. Dem steht dieses millionenfache Kükentöten am Tag ihrer Geburt gegenüber", moniert Jens Vogt von der Tierschutzorganisation PETA. Finanzieller Profit sei kein Grund für das massenhafte Töten von Lebewesen.

Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei noch nicht serienreif

Tatsächlich hat die Wissenschaft das Thema schon eingeholt. Es sind bereits Verfahren entwickelt worden, um das Geschlecht der Kükens schon im Ei bestimmen zu können. Doch sie sind noch nicht serienreif.

Wirtschaftliche Interessen vs. Tierschutz Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet über das Massentöten von männlichen Küken in Deutschland.

Über das Kükentöten entscheidet nun das Bundesverwaltungsgericht. Geklagt hatten zwei kleinere Brütereien aus Nordrhein-Westfalen. Die Landkreise hatten ihnen die gängige Praxis untersagt. Zur mündlichen Verhandlung in Leipzig hatten sie ihren Anwalt Martin Beckmann entsandt. Er argumentierte, die Bestätigung des Verbots würde das Aus für diese Betriebe bedeuten.

Phoenix überträgt das Urteil live Der Fernsehsender Phoenix überträgt die Urteilsverkündung des Bundesverwaltungsgerichts zum massenhaften Töten von männlichen Küken ab etwa 10 Uhr live - ebenso auf seinem Youtube-Kanal.

Elke Klingenschmitt aus der SWR Umweltredaktion beantwortet einige Fragen zum Thema:

Im Tierschutzgesetz steht, dass unnötiges Tierleid vermieden werden soll. Warum werden dennoch Millionen männliche Küken jedes Jahr geschreddert oder vergast?

Klingenschmitt: Weil sie das falsche Geschlecht haben. Sie gehören zu einer Hühnerrasse, die vor allem viele Eier legen soll und wenig Fleisch ansetzt – eine sogenannte Legerasse. Und weil diese kleinen Hähne keine Eier legen können, müssen sie sterben.

Das ist in den Augen der Geflügelwirtschaft unwirtschaftlich und dieses Argument steht nach unserem Recht über dem Tierleid…die Küken müssen sterben. Nach dem Willen der Bundesregierung soll spätestens diesen Herbst Schluss sein. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag.

Welche Möglichkeiten gibt es denn, dieses millionenfache sinnlose Sterben zu verhindern?

In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler gleich drei verschiedene Verfahren entwickelt, im befruchteten Hühnerei das Geschlecht des Embryos zu bestimmen, dabei ist Kernspintomografie genauso wie ein optisches Verfahren und eines, das den Hormonstatus des Kükens im Ei ermittelt. Allen drei Verfahren ist leider gemeinsam, dass sie so teuer sind, dass sie noch nicht flächendeckend umgesetzt worden sind.

Gibt es denn noch andere Hühnerrassen, die Eier und Fleisch liefern können, das wäre doch ein Ausweg aus dem Dilemma?

Ja, es gibt diese Rassen. Sie heißen "Zweinutzungsrassen"; die Hennen legen also Eier und die Hähnchen kann man auch mästen. Aber die Hühner legen nicht so viele Eier und die Hähnchen setzen nicht so viel Fleisch an wie die Hochleistungsrassen, deshalb sind sie aus der Hochleistungs-Landwirtschaft verschwunden. Wer genau hinschaut, findet im Einzelhandel evtl. auch Eier aus sogenannter "Bruderhahn-Aufzucht". Bei diesen Initiativen werden auch die männlichen Küken aufgezogen; die Eier der Schwester-Hühner werden ein paar Cent teurer verkauft, damit die Brüder überleben können.