Das Bundesverfassungsgericht weist die Beschwerde von zehn Frauen ab, die die Gleichstellung auf den Wahllisten gefordert hatten. Damit sind sie vorerst gescheitert. Ein Kommentar von Gigi Deppe.

Darüber lässt sich nicht diskutieren: Der geringe Frauenanteil im Bundestag ist ein Missstand. Wenn es doch über 50 Prozent Wählerinnen gibt, warum spiegelt sich das nicht im Parlament wider? Das Bundesverfassungsgericht weist die Klägerinnen darauf hin: In unserer Demokratie müsse das Wahlvolk nicht so gespiegelt werden, dass anteilig entsprechend Männer und Frauen vertreten sind.

Denn ein Parlamentarier vertrete nicht nur seinen Wahlkreis oder die Sympathisanten seiner Partei. Er solle für alle Wählerinnen und Wähler entscheiden. Das ist ein wohlklingender theoretischer Ansatz. Aber, weiter gedacht, auf die Spitze getrieben hieße das: Wieso brauchen wir dann überhaupt so viele Abgeordnete? Einer reicht doch. Der soll sowieso für alle handeln. Nein, liebes Verfassungsgericht, wir wollen, dass ins Parlament verschiedene Sichtweisen und verschiedene Interessen kommen. Die Zusammensetzung soll durchaus die Vielfalt in der Bevölkerung spiegeln, und da ist es nun mal so, dass Frauen häufig eine andere Lebenserfahrung einbringen. Das ist nützlich für das gesamte Gemeinwesen.

Perfekte Spiegelung der Gesellschaft unmöglich

Das bedeutet nicht, dass nach der Gruppe der Frauen nun auch die Gruppe der Migranten oder der Rollstuhlfahrer Quoten bekommen müssen. Das Spiegeln wird niemals perfekt gelingen. Im Augenblick ist nur eines sicher: Die Gruppe der weißen, meist älteren Männer ist überrepräsentiert. Und angesichts des Missstandes nützt es auch nichts, den Frauen zu sagen: Wählt einfach die Parteien, die besonders viel Frauen aufstellen. Denn es gibt ja sicherlich auch noch andere wichtige Gründe, sich für eine politische Richtung zu entscheiden als nur die Frauenfrage.

Das Verfassungsgericht tut sich jedenfalls schwer mit dem Thema. Es hat im 40 seitigen Beschluss alle möglichen Bedenken aufgelistet. Aus Sicht der Klägerinnen kann man diese Liste fast als eine freundliche Gebrauchsanleitung verstehen: Wenn ihr nochmal klagt, müsst ihr aber zu all diesen Punkten etwas sagen. Die acht Richterinnen und Richter betonen auch immer wieder, dass der Gesetzgeber da einen enormen Spielraum hat. Ist das vielleicht ein Indiz, dass die anderen Verfahren, die noch in Karlsruhe liegen – die gekippten Paritätsgesetze aus Brandenburg und Thüringen –, dass die in Karlsruhe wohlwollend betrachtet werden? Ausdrücklich heißt es in der Presseerklärung des Gerichts: Hier und heute entscheiden wir nicht über ein Gesetz, das paritätische Listen vorschreibt.

Paritätsgesetz prinzipiell möglich?

Heute geht es nur darum, ob die Bundestagswahl 2017 in dieser Frage in Ordnung war. Bei zurückliegenden Wahlen ist das Gericht traditionell zurückhaltend. Da ist es kein Wunder, dass die Klägerinnen eine Absage bekommen haben. Aber ganz hat es die Tür nicht zugeschlagen. Hätten die Paritätsgesetze direkt komplett gestoppt werden sollen, wäre das Ganze viel harscher ausgefallen. Im Detail haben einige Verfassungsrichter im Senat allerdings wohl heftige Bauchschmerzen. Trotzdem ist nicht undenkbar, dass solche Gesetze doch irgendwann mal in Karlsruhe ihren Segen bekommen.