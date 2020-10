Das Bundesverdienstkreuz für Christian Drosten kommt zu früh, meint Martin Rupps. Die Verleihung in unruhiger Zeit muss Corona-Zweifler und -Gegner als Affront erscheinen.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin, bekommt am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz verliehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ehrt ihn für die Mit-Entdeckung eines früheren Coronavirus und seinen Podcast "Coronavirus-Update" beim Norddeutschen Rundfunk.

Drosten führte viele Deutsche durch die Krise

Keine Frage – wenn jemand eine solche Auszeichnung verdient, dann er! Christian Drosten hat die Deutschen mit seinem Wissen und seiner klaren Sprache durch die ersten Corona-Monate geleitet. Vor aller Ohren wog er Wahrscheinlichkeiten ab und korrigierte sich selbst. Er wirkte nie moralisierend oder persönlich gockelhaft. Er kann wissenschaftliche Sachverhalte verständlich erklären. Für sehr viele Deutschen ist Christian Drosten zu einer glaubwürdigen Autorität geworden.

Der Virologe Christian Drosten wurde am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet dpa Bildfunk picture alliance/Michael Sohn/POOL AP/dpa

Allerdings frage ich mich: Warum jetzt? Weshalb wird er mitten in der Pandemie für seine Verdienste in der Pandemie geehrt? Christian Dorsten ist nicht alt und hoffentlich nicht schwerkrank, Für das Bundesverdienstkreuz wäre noch lange Zeit gewesen. Der "Schnellschuss" hat meines Erachtens mit den Anfeindungen gegen Drosten in den Medien und im Internet zu tun. Die Bild-Zeitung arbeitete sich an ihm ab. In den sozialen Netzwerken zieht er Blitze auf sich wie ein Baum. Die politische Führung in Berlin setzt das Signal ab: Christian Drosten steht für die wissenschaftliche Wahrheit, nicht für Verschwörungstheorien und fake news.

Damit verleiht der Bundespräsident sich und den Seinen das Bundesverdienstkreuz gleich mit. Christian Drosten wird zum Helden der glimpflich verlaufenen Pandemie erklärt und zur Gallionsfigur von Angela Merkels Corona-Politik. Der Mann so bedächtig wie die Frau! "Wir machen alles richtig", lautet das weitere Signal an das Land, in dem Millionen Deutsche still an dieser Politik zweifeln und manche sehr laut. Für diese Zweifler und Gegner muss die Heldenkür am Donnerstag als ein Affront erscheinen. Ein Bundespräsident muss zusammenführen, er darf nicht Gräben tiefer schaufeln.