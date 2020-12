Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch und Henrietta Kretz mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. Er würdigte deren Engagement als Zeitzeuginnen nationalsozialistischer Verbrechen. Anita Lasker Walfisch, die in London lebt, sei vor mehr als 25 Jahren nach Deutschland zurückgekommen und habe seitdem in Schulen und Gedenkstätten mit jungen Menschen über den Holocaust gesprochen. Damit habe sie dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den Völkermord der Juden auch für die nachfolgenden Generationen gegenwärtig bleibe. Auch bei der heute in Antwerpen lebenden Henrietta Kretz würdigte Steinmeier die jahrelange Arbeit als Zeitzeugin.