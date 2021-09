Mehr Schlaf für Peter Altmaier!

Politiker-Fotos mit übergroßen Schecks oder Förderbescheiden passen nicht mehr in die Zeit, meint Martin Rupps. Politiker sollen weniger Ortstermine machen und dafür mehr Schlaf bekommen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stellten sich am Donnerstag vor das Opel-Werk Kaiserslautern und posierten mit einem 436,8 Millionen Euro schweren Förderbescheid. Frau Dreyer griff nur nach seinem Zipfel links unten, zwei Männer – der Bundeswirtschaftsminister und ein Opel-Manager – nahmen die Hauptlast auf sich. Opel und der Bund stecken ja auch viel mehr Geld in das Projekt!

Ein unglaublich spontaner Schnappschuss mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor dem Opel-Werk Kaiserslautern SWR

Solch gestellte Fotos kommen in diesem Bundestagswahlkampf mal wieder massenhaft vor. Sie sollen Menschen dazu bringen, eine bestimmte Partei zu wählen – im Fall des Opel-Termins die Partei von Malu Dreyer oder die von Peter Altmaier. Wahlkampfteams verwenden viel Mühe darauf, dass ihre Protagonisten an Leistungen der vergangenen Jahre erinnern. Dafür gehen sie bis an die Grenze der fotografischen Peinlichkeit. Aber ist diese Art von Wahlwerbung nicht ein bisschen zu billig? Die Bilder aus Kaiserslautern erinnern mich an das Motiv vom Sparkassendirektor, der mit dem Vorsitzenden des Kegelvereins einen Papp-Scheck in die Kamera hält.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die Medienlandschaft hat sich in den letzten 20 Jahren ziemlich verändert, doch noch immer machen die Parteien Kampagnen wie anno dazumal. Politiker werden wochenlang durch die Republik gehetzt für Fototermine und kurze Reden. Sie sollen damit den Eindruck von Nähe erzeugen. Vor 50 Jahren bewegte es die Menschen noch, wenn Willy Brandt auf dem Stuttgarter Marktplatz sprach. Bei der Bilderflut der Gegenwart ist die Anziehungskraft der meisten Politiker erloschen. Sollen sie doch weniger Fototermine wie den in Kaiserslautern machen und im Wahlkampf mehr Ruhe und Schlaf bekommen. Vielleicht beginnen sie dann im Fernsehen tatsächlich zu sprechen, statt sich mit gestanzten Sätzen durchzumogeln.