Die Bundestagswahl ist entschieden - doch in Baden-Württemberg beginnt jetzt das Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten. In einer Sondersendung von "Zur Sache!" werfen Alexandra Gondorf und Georg Bruder einen Blick auf den Landtagswahlkampf 2026. Wie starten die Parteien in die heiße Phase?