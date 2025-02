Nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Die CDU blickt zuversichtlich auf den Wahlkampf im Land. "Das gibt uns Rückenwind", sagte CDU-Generalsekretärin Nina Warken am Montagabend im SWR. Es sei ein "Wehrmutstropfen, dass die AfD so stark ist, wie sie ist“ - man wolle die an die AfD verlorenen Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, sagte sie weiter.