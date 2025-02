Vor Bundestagswahl 2025 haben wir Menschen gesucht, die bereit sind, mit uns ins Gespräch zu kommen und ihre Meinung zu sagen. Mehrere Hundert Nachrichten haben uns erreicht.

Im Dezember war klar, dass es vorgezogenen Neuwahlen des Bundestags im Februar geben wird.

Wir hatten Sie gebeten, sich aktiv an der Berichterstattung zur Bundestagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu beteiligen, weil wir Ihnen Zuhören und eine Stimme geben wollten. Außerdem war uns wichtig, die Gesellschaft vielfältig abzubilden mit möglichst unterschiedlichen Perspektiven. Auf allen Ausspielwegen hatten wir dazu aufgerufen, sich bei uns zu melden: mit einer Frage an die Politik oder mit einem ganz persönlichen Thema, das Sie gerade im Zusammenhang mit der Wahl beschäftigt.

Danke für die vielfältigen Rückmeldungen

Aus Ihren Rückmeldungen entstanden viele Beiträge für Fernsehen, Hörfunk, Online und Social-Media. Beispielsweise für das Format "Zugehört". Mehrere Personen, die sich über diesen Aufruf gemeldet hatten, konnten am 12. Februar an den Sendungen "Wahlarena" in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teilnehmen und ihre Fragen dort direkt an die Politik stellen. Die Livesendungen wurden gleichzeitig in beiden Ländern ausgestrahlt.

Allen, die uns geschrieben haben, möchten wir ausdrücklich danken. Wir freuen uns, dass wir mehrere Hunderte Rückmeldungen auf unseren Aufruf bekommen haben und dass wir vielen unterschiedlichen Menschen eine Stimme in unseren Programmen geben konnten.