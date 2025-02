Vor der Bundesgeschäftsstelle der FDP in Berlin steht ein Wahlkampfbus mit der Aufschrift "Alles lässt sich ändern". Auch die schwachen Umfragewerte für die FDP? Für die Liberalen in ihrem Stammland Baden-Württemberg wäre das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde auf Bundesebene ein Desaster.