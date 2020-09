Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit (SSW) will im nächsten Jahr zum ersten Mal seit sechs Jahrzehnten wieder an einer Bundestagswahl teilnehmen. Auf einem Landesparteitag in Flensburg stimmten 66 von 111 Delegierten dafür. Der SSW-Vorsitzende Flemming Meyer sagte, man wolle den Minderheiten und der Region eine Stimme in Berlin geben. Bisher war die Partei nur in der ersten Legislaturperiode von 1949 bis 1953 mit einem Abgeordneten im Bundestag vertreten. Parteien nationaler Minderheiten sind nach dem Bundeswahlgesetz zwar von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Der SSW müsste jedoch - wie bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein - so viele Stimmen gewinnen, dass ihm nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Nach Parteiangaben wären das rund 40.000 bis 50.000 Wählerstimmen.