Bis zu zwei Jahre Gefängnis - das droht künftig beim sogenannten Upskirting. Das hat der Bundestag beschlossen. Verschärfungen gibt es auch bei Aufnahmen von Unfalltoten.

Das Upskirting, also das heimliche Fotografieren oder Filmen unter Röcke und Kleider sowie Aufnahmen in den Ausschnitt, war nach bisheriger Rechtslage meist keine Straftat. Bisher wurde eine solche Tat in der Regel als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit geringen Geldbußen geahndet.

Durch die am frühen Freitagmorgen vom Bundestag beschlossene Reform müssen die Täter jetzt jedoch mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.

Schärferes Vorgehen gegen Gaffer-Aufnahmen

Die gleiche Strafe droht in Zukunft, wenn jemand Unfalltote fotografiert oder filmt. Bislang schützte das Strafrecht nämlich nur lebende Unfallopfer.

"Solche Grenzüberschreitungen sind nicht hinnehmbar", erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Das Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt sei eine schamlose Verletzung der Intimsphäre. Auch Bilder von Unfallopfern verletzten jeden menschlichen Anstand. "Den Angehörigen müssen wir das zusätzliche Leid ersparen, dass Bilder ihrer verstorbenen Eltern oder Kinder auch noch verbreitet werden."

Upskirting und Downblousing werden immer mehr zum Problem

Upskirting findet vor allem in großen Menschenmassen statt, erklärt Nils Pickert von der feministischen Organisation Pinkstink - in Bus und Bahn, auf Festivals, in Clubs und Bars. "Es gibt Leute, die verteilen winzige Kameras auf öffentlichen Toiletten, um damit Frauen abzufilmen." Die Fotos seien oft für den persönlichen Gebrauch - würden aber auch häufig mit Bekannten oder im Internet geteilt.

Neben dem Upskirting sei auch das sogenannte Downblousing weit verbreitet, sagt Pickert - das heimliche Fotografieren in den Ausschnitt. "Zum Beispiel wenn ich Ihnen auf einer gegenläufigen Rolltreppe entgegenkomme, so tue, als würde ich auf meinem Handy etwas lesen, in Wahrheit aber Ihre Brust fotografiere oder filme."

Die Opfer solcher Fotoattacken werden oft überrascht oder bekommen gar nicht mit, dass sie fotografiert wurden. Deshalb ist es nicht möglich, sich gegen das Fotografieren des Intimbereiches zu schützen und somit zu verhindern, dass intimste Bilder massenhaft im Internet verbreitet werden. Johannes Fechner, rechtspolitische Sprecher der SPD im Bundestag

Petition mit Erfolg: Ludwigsburgerin brachte Upskirting-Debatte in Gang

Über die Verschärfung des Gesetzes freut sich vor allem Hana Seidel aus Ludwigsburg. "Das ist ein ganz großes Symbol für Justiz, Politik und Gesellschaft. Die Symbolkraft sollte nicht unterschätzt werden", erklärte sie. Es sei wichtig zu zeigen, dass nicht erst bei Berührungen in die sexuelle Selbstbestimmung eingegriffen werde.

Dauer 1:00 min Hanna kämpft gegen Upskirting - das ist der Grund Heimlich unter den Rock filmen oder fotografieren, das nennt man Upskirting. Hanna aus Ludwigsburg ist das widerfahren. Jetzt kämpft sie dafür, dass Upskirting strafbar wird.

Die 29-Jährige hatte zusammen mit Ida Marie Sassenberg aus München mit der Petition "Verbietet Upskirting in Deutschland!" die Debatte über das Thema in Gang gebracht. Mehr als 100.000 Unterzeichner schlossen sich an.

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und das Saarland nahmen sich des Themas daraufhin an und starteten eine Gesetzesinitiative im Bundesrat. Seidel sagt, das Gesetz löse nicht gänzlich das Problem: "In der Gesellschaft muss noch viel passieren. Aber es ist ein richtiger und sehr wichtiger Schritt."