In der Altenpflege sollen 20.000 neue Jobs entstehen - der Bundestag hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Finanziert werden sollen die Stellen über die Pflegeversicherung; der Eigenanteil der Pflegebedürftigen soll aber nicht steigen. Das Gesetz sieht auch hunderte neue Stellen in der Geburtshilfe vor. Und: Der Bundeszuschuss für die Krankenkassen soll um fünf Milliarden Euro erhöht werden, um die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung stabil zu halten.