Die Bundeswehr kann ihren Einsatz in Afghanistan fortsetzen. Der Bundestag stimmte dafür, das Mandat um ein Jahr zu verlängern. Die Bundeswehr berät und unterstützt im Rahmen einer Nato-Mission die afghanischen Sicherheitskräfte. Derzeit sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 1.200 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert. Ihr Einsatz begann als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA.