Die Bundesregierung hat mit scharfen Worten Aufklärung von Russland im Fall Nawalny gefordert. Laut Kanzlerin Merkel steht nun fest, dass der Kreml-Kritiker vergiftet wurde.

Die russische Regierung müsse einige schwerwiegende Fragen beantworten. Man werde mit EU und NATO darüber beraten, wie man in Europa angemessen reagieren könne, kündigte Außenminister Heiko Maas (SPD) an. Eine klare, harte europäische Antwort fordert auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU).

Die Bundesregierung sieht es als "zweifelsfrei" erwiesen an, dass Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Ein Spezial-Labor der Bundeswehr hatte dies festgestellt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem "versuchten Giftmord" an einem der führenden Oppositionellen Russlands: "Er sollte zum Schweigen gebracht werden."

"Wir erwarten, dass sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss." Angela Merkel

"Bedrohung des internationalen Friedens"

Weiter kündigte Merkel an, dass sie in den kommenden Tagen mit den EU- und Nato-Partnern über eine angemessene Reaktion beraten wird. Mehrere Bündnispartner sowie EU und NATO stärkten der Bundesregierung am Mittwoch den Rücken.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, mit allen übrigen Bündnispartnern mögliche Folgen zu erörtern. "Die NATO sieht jeden Einsatz von chemischen Waffen als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit."

Maas: Russischer Botschafter einbestellt

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte, dass die Bundesregierung wegen der neuen Erkenntnisse noch einmal den russischen Botschafter einbestellt habe. Er sei aufgefordert worden, die Hintergründe der Vergiftung Nawalnys aufzuklären. Die Verantwortlichen in Russland müssten zur Rechenschaft gezogen werden, so Maas.

Die russische Regierung hat erklärt, sie sei bereit, mit Deutschland zu kooperieren. Putins Sprecher, Dmitri Peskow, betonte jedoch, dass Moskau auf die Erklärung aus Berlin zum jetzigen Zeitpunkt nicht "qualifiziert reagieren" könne.

Nawalny in Berliner Charité

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité in Berlin behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde.

Nowitschok (zu deutsch: Neuling) war auch benutzt worden, um den früheren britischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien zu vergiften. Es handelt sich um eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe, die die Sowjetunion in den 1970er und 1980er Jahren entwickelte.