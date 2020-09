Geht es nach der SPD, soll Deutschland schneller und vor allem mehr Menschen von den griechischen Inseln helfen. Nach der Zerstörung des Lagers Moria sind immer noch tausende Menschen obdachlos. Die SPD erhöht den Druck auf den Koalitionspartner CDU/CSU.

Die Bundesregierung signalisiert die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer Geflüchteter von der Insel Lesbos. Regierungssprecher Steffen Seibert spricht von einem substanziellen Beitrag, den Deutschland leisten werde. Denn die Menschen auf Lesbos seien in einer verzweifelten Situation.

Seibert betont, dass die geplante Aufnahme von bis zu 150 minderjährigen Geflüchteten ein erster Schritt sei. In einem zweiten Schritt werde nun geprüft, Familien mit Kindern aufzunehmen. Dazu stünden Vertreter der Bundesregierung im Kontakt mit den griechischen Behörden. Auch für diese Gruppe strebe Deutschland eine europäische Lösung an.

SPD erhöht den Druck

Vizekanzler Olaf Scholz fordert, dass die Koalition innerhalb von 48 Stunden eine Einigung erreichen müsse. Die SPD-Spitze sei sehr entschlossen, darüber eine Verständigung mit der Union herbeizuführen. SPD-Vize Kevin Kühnert rief Innenminister Horst Seehofer (CSU) dazu auf, seine Blockade aufzugeben und die Hilfe derer zuzulassen, die helfen wollten und könnten.

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, sagte der Deutschen Presseagentur, dass Griechenland nicht darum gebeten habe, Flüchtlinge aus Lesbos in der EU aufzunehmen. Es mache keinen Sinn, weiter nach einer europäischen Lösung zur Verteilung zu suchen.

"Außer Luxemburg und Deutschland ist dazu ohnehin zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderes Mitgliedsland der EU bereit." Friedrich Merz (CDU)

Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert laufen innerhalb der Bundesregierung Beratungen zu dem Thema. Nicht bestätigen will er Berichte, wonach bereits am Mittwoch entschieden werden solle. Mehrere Bundesländer und Kommunen haben angeboten, weitere Menschen aufzunehmen.

Griechenland will provisorisches Lager errichten

In Griechenland will die Regierung alle 12.000 obdachlos gewordenen Menschen in einem provisorischen Zeltlager auf der Insel Lesbos unterbringen. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis appellierte an alle Geflüchteten, freiwillig in dieses Lager zu kommen. Einige weigern sich jedoch und demonstrieren weiter dafür, ausgeflogen zu werden.