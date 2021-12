Begrüßungsgeld für Christian Lindner

Der neue Bundesfinanzminister und soziale Marktwirtschaftler Christian Lindner (FDP) fällt schon bei einer frühen Amtshandlung um: Mit einem Bilanztrick verschafft er dem Staat einen 60 Milliarden-Kredit auf Vorrat.

Kennen Sie das von Hauptversammlungen Ihres Fußball- oder Gesangsverein? Mit ernster Miene trägt die Kassiererin bzw. der Kassierer vor, dass der Mitgliedsbeitrag schon wieder erhöht werden muss. Der Antrag geht nach kurzer Debatte durch. Viel länger an diesem Abend diskutieren die Mitglieder über die Frage, ob das Sonnensegel vor dem Vereinsheim grün oder blau sein soll.

Das Bundeskabinett will Schulden in Höhe von 60 Milliarden auf Vorrat machen. Das Geld soll erst in zwei Jahren fließen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vielleicht hielt es am Montag auch das Bundeskabinett so, als Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einen 60-Milliarden-Kredit zur Abstimmung stellte. Nach mutmaßlich kurzem Vortrag des Ministers nahm der Vorschlag die erste Hürde, um demnächst wohl genauso zügig durch die "Hauptversammlung", den Deutschen Bundestag, zu kommen. Dort diskutieren die Versammlungsteilnehmer auch lieber über schöne Dinge.

Die vorherige Bundesregierung hat in diesem Jahr schon 180 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. 60 zusätzliche Milliarden werden aktuell nicht gebraucht. Aber die Frist, in der die Schuldenbremse außer Kraft ist, läuft bald ab, und da sollen die 60 Milliarden noch rasch in die Scheune! Die Pause von der Schuldenbremse wurde mit höheren Kosten für die Pandemiebekämpfung begründet. Von dieser Zweckbindung ist keine Rede mehr, die 60 Milliarden fließen von 2023 an in Klimaschutz- und Digitalisierungsprojekte. Gegen so etwas kann in dieser Zeit niemand sein. Doch ausgerechnet Christian Lindner, als Freidemokrat ein Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft, nutzt einen Bilanztrick, um Schulden auf Vorrat zu machen.

Ich rechne das einem Christian Lindner oder Olaf Scholz nicht persönlich an. Der Fehler wurde mit der Lockerung der Schuldenbremse gemacht - ein Beispiel dafür, wie freimütig die Politik – unabhängig von der Parteifarbe - mit Steuergeld jongliert. Als Privatmann darf ich es nicht. Mir bleibt die Hoffnung, dass ein blaues Sonnensegel vor das Vereinsheim kommt.