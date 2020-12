Die Bundesregierung holt 15 Deutsche aus Syrien zurück, die in Camps für ehemalige Angehörige der Terrormiliz IS waren. Die Kurden-Verwaltung in Nordsyrien hat sie deutschen Beamten übergeben. Nach SWR-Informationen handelt es sich um drei Frauen und zwölf Kinder. Sie waren im Zuge der militärischen Niederlage der Terrormiliz IS in kurdische Haft geraten. Zuletzt sollen noch mehr als 100 deutsche IS-Anhänger und deren Angehörige in Nordsyrien in Lagern und Gefängnissen gesessen haben. Deutsche Gerichte hatten in mehreren Fällen die Bundesregierung verpflichtet, IS-Anhänger mit deutschem Pass nach Deutschland zu bringen.