Die Bundesregierung will den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland erleichtern. Eine neue Strafvorschrift soll den bisherigen komplexen Straftatbestand ersetzen, dafür hat sich das Kabinett ausgesprochen. Straftaten wie Diebstahl, Unterschlagung, Betrug oder Erpressung gelten demnach künftig als Vortaten der Geldwäsche. So werde die Kriminalitätsbekämpfung in diesem Bereich viel effektiver, teilte das Justizministerium mit.