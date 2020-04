Die Bundesnetzagentur droht den Netzanbietern mit Strafen. Vorgegeben hatte die Bonner Behörde eine Downloadgeschwindigkeit von mindesten 50 MBit pro Sekunde. Während die Telekom diese Vorgabe in drei Bundesländern knapp verfehlt und Vodafone in vier Ländern, schafft es Telefonica mit der Tochter O2 in keinem der 13 Flächen-Bundesländer die Quote der Bundesnetzagentur zu erfüllen. Bis zum Sommer haben die Anbieter nun Zeit, erste Verbesserungen bei der Netzabdeckung nachzuweisen – gelingt das nicht, drohen Zwangsgelder.