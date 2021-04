Die ARD-Sportschau wird auch in den Jahren 2021 bis 2025 Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga-Spiele zeigen. Das hat die Deutsche Fußball Liga mitgeteilt. Die Übertragungsrechte im Überblick.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Vergabe der TV-Medienrechte für Bundesliga und 2. Liga für die vier Saisons von 2021 bis 2025 präsentiert.

Die Sportschau in der ARD und das aktuelle Sportstudio des ZDF sicherten sich bei der Auktion Rechte für Highlight-Zusammenfassungen. Auch im SWR wird am Sonntagabend weiterhin Bundesliga-Fußball zu sehen sein - in den Sendungen SWR Sport in Baden-Württemberg und SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Auch die Radiosender der ARD können weiter berichten. In insgesamt 25 Radiowellen der ARD wird weiterhin die Bundesliga-Schlusskonferenz laufen.

Zudem hat sich die ARD digitale Rechte gesichert. Die digitalen Plattformen der ARD, wie sportschau.de, die Mediathek und die Audiothek können Bundesligainhalte anbieten. Videos vom Bundesligageschehen dürfen künftig ab Montag, 0:00 Uhr online gestellt werden. Audio-Reportagen von allen Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga in voller Länge können in den digitalen Ausspielwegen genutzt werden. Dieses Recht liegt zur Zeit noch bei Amazon Prime, ab 2021 bei der ARD.

Bundesliga TV-Rechte: ARD-Vorsitzender zufrieden

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow freut sich, dass es die Highlights weiter im Free TV zu sehen gibt:

Live-Spiele bei Sky und "DAZN"

Die Live-Berichterstattung in der Bundesliga bleibt hauptsächlich bei Sky und "DAZN". Pro Saison werden 200 Livespiele beim Sender Sky laufen und 106 bei "DAZN".

Neu ist die Live-Berichterstattung bei ProSieben/Sat1 für ausgewählte Spiele.

Die TV-Rechte für Bundesliga und 2. Liga im Überblick:

Bundesliga im Pay TV Einzelspiel Freitag (20:30 Uhr): "DAZN" Konferenz Samstag (15:30 Uhr): Sky

Einzelspiele Samstag (15:30 Uhr): Sky

Einzelspiel Samstag (18:30 Uhr): Sky

Einzelspiele Sonntag (15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr): "DAZN" Konferenzen Dienstag und Mittwoch (je 20:30 Uhr): Sky

Einzelspiele Dienstag und Mittwoch (je 18:30 Uhr und 20:30 Uhr): Sky Relegationsspiele: Sky

DFL-Supercup: Sky Highlight-Clips nach Abpfiff: Axel Springer

Bundesliga im Free TV Eröffnungsspiel: ProSieben/Sat1

17. Spieltag: ProSieben/Sat1

Rückrundenauftakt: ProSieben/Sat1

Relegationsspiele: ProSieben/Sat1

DFL-Supercup: ProSieben/Sat1 Highlight-Zusammenfassung Freitag (22:30 Uhr - 24.00 Uhr): ARD Highlight-Zusammenfassung Samstag (18:30 Uhr - 20:15 Uhr): ARD

Highlight-Zusammenfassung Samstag (21:45 Uhr - 24:00 Uhr): ZDF Highlight-Zusammenfassung Sonntag (6:00 Uhr - 15:00 Uhr): Sport1

Highlight-Zusammenfassung Sonntag (18:45 Uhr - 24:00 Uhr): ARD

2. Liga im Pay TV Spiele Freitag: Sky Spiele Samstag (13:30 Uhr): Sky

Spiel Samstagabend (20:30 Uhr): Sky Spiele Sonntag: Sky Relegationsspiele: Sky Highlight-Clips nach Abpfiff: Axel Springer