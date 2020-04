Mehrere Vereine der Fußball-Bundesliga wollen trotz der anhaltenden Corona-Epidemie kommende Woche wieder mit dem Training auf dem Platz beginnen. Darunter sind Bayern München, der FSV Mainz 05 und Union Berlin. Es gelten strenge Auflagen, beispielsweise werden die Spieler auf mehrere Kabinen verteilt, gespielt wird in Kleingruppen.



Andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund und der FC Augsburg trainieren bereits seit einigen Tagen in kleinen Gruppen. Unterdessen setzt der SC Freiburg weiter auf Heimtraining. Die sportliche Führung des Clubs will in der kommenden Woche beraten, wie die Spieler in absehbarer Zeit auf den Platz zurückkehren können. Die Saison ist derzeit bis mindestens Ende April ausgesetzt.