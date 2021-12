Impfpflicht für alle – oder gar nicht!

Die Ampelkoalition bringt die Impfpflicht für Gesundheitsberufe auf den Weg. Bleibt eine allgemeine Impflicht aus, sind die Pflegenden mal wieder die Dummen, meint Martin Rupps.

Die Bundestagsfraktionen der Ampelkoalition haben diese Woche – wegen der Kanzlerwahl fast unbemerkt – eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe auf den Weg gebracht. Sie soll rasch im Bundestag beraten und beschlossen werden. Gleichzeitig trommelt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz für eine allgemeine Impflicht im Frühjahr.

Die Ampelkoalition will eine gesetzliche Impflicht für Angehörige in Pflegeberufen. Die Betroffenen reagieren mit Verbitterung darauf, weil sie mal wieder die Hauptlast der Pandemiebekämpfung tragen. dpa Bildfunk dpa/Bildfunk/picture-alliance/dpa

Medizinisch liegt es auf der Hand, dass das Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen zuverlässig geimpft ist. Angehörige in Gesundheitsberufen kommen täglich mit Corona-Risikopatienten in Kontakt. Die Wahrscheinlichkeit einer gegenseitigen Ansteckung ist höher als in anderen Bereichen. Doch die "Nur-Impflicht" für Gesundheitsberufe wirkt auf viele Betroffene psychologisch verheerend. Nicht nur, dass sie sich unterbezahlt fühlen für einen unverzichtbaren Dienst an der Gemeinschaft. Beschäftigte in Kliniken sollen sich auch impfen lassen für Patientinnen und Patienten, die wegen ihrer Impfverweigerung Hilfe brauchen.

"Wir in der Pflege sind wieder mal die Dummen", sagen mir Betroffene von Kliniken im Hunsrück. Es herrsche Verbitterung darüber, dass die Hauptlast der Pandemiebekämpfung weiter auf ihrem Berufsstand liegt. Das werde die Flucht aus dem Beruf noch verstärken. Der Berufsstand erlebt ohnehin einen Aderlass unzähliger Kolleginnen und Kollegen, die wegen persönlicher Überlastung durch Schicht- und Wochenenddienste hinschmeißen.

Ich bin aus medizinischen Gründen für die allgemeine Impfpflicht. Auch aus Solidarität mit Mitarbeitende im Pflegebereich, für die eine Impfung verpflichtend wird – jene Frauen und Männer, die sich im Fall der Fälle über mein Klinikbett beugen. Dieses Argument kommt mir in der Debatte um eine allgemeine Impflicht bisher zu kurz. Einer für alle, alle für einen!