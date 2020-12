Zum Start der Weihnachtsferien fordert der Bundeselternrat Konzepte für die Schulen, um möglichst schnell wieder Präsenzunterricht anbieten zu können. Es sei damit zu rechnen, dass der Lockdown über den 10. Januar andauern werde, so die Vizevorsitzende Sabrina Wetzel in der "Rheinischen Post". Die Schulen müssten sich daher verstärkt darauf einstellen, etwa an Grundschulen Unterricht in kleinen Gruppen und digitalen Unterricht für ältere Schüler anzubieten. Jetzt wäre auch noch die Möglichkeit, Lüftungsgeräte anzuschaffen.