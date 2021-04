Der Präsident der Bundesärztekammer hat im SWR darauf hingewiesen, dass die Corona-Ansteckungsgefahr besonders in Innenräumen hoch ist. Die Bevölkerung müsse diesen Umstand begreifen.

Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, hat im SWR die Bevölkerung dazu aufgerufen, private Treffen in geschlossenen Räumen auf ein Minimum zu reduzieren. "Dass Menschen sich im Wesentlichen in privaten Räumlichkeiten oder am Arbeitsplatz anstecken, […] das muss begriffen werden von der Bevölkerung, damit sie sich anders verhalten kann", so Reinhardt in einem Interview.

Reinhardt berief sich dabei auf Erkenntnisse der Deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung. Die habe herausgefunden, dass das Ansteckungsrisiko im Gegensatz bei Treffen "unter freiem Himmel bei vernünftigem Verhalten" niedrig bis gar nicht vorhanden sei.

Schulen sollten offen bleiben

Reinhardt forderte zudem, dass Schulen geöffnet bleiben. Die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie habe nachgewiesen, dass die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus bei Kindern "nicht übermäßig hoch" sei. Auch schwere Krankheitsverläufe seien bei Kindern eine "extreme Rarität", so der Bundesärztekammerpräsident.

Außerdem hätten Kinder- und Jugendpsychiater darauf hingewiesen, dass es bei Kindern seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt zu psychischen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen gekommen sei. "Insofern ist es absolut richtig und angemessen, dass man alles unternimmt, um den Schulunterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten", so Reinhardt weiter.

Intensivmedizin stark belastet

Am Mittwoch verabschiedet der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz. Für Reinhardt der richtige Weg. Intensivmediziner hätten schon seit langem darauf hingewiesen, dass die Stationen "hoch belastet" seien durch Menschen, die an einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung leiden. Man dürfe nicht in eine Situation der "Überlastung" geraten, so Reinhardt. "Deshalb ist es richtig, dass etwas geschieht."

Ob es durch die sogenannten "Notbremse" tatsächlich gelinge, die dritte Welle zu brechen, bleibe abzuwarten. Auch deshalb sei es nötig, private Kontakte zu reduzieren.

Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz

An dem neuen Infektionsschutzgesetz gab es aus der Opposition bereits im Vorfeld Kritik. So sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Deutschen Presse-Agentur: "Ein bundeseinheitliches Vorgehen ist richtig, aber die Maßnahmen sind nicht ausreichend." Bei einem Inzidenzwert von 100 werde die Notbremse zu spät und zu zögerlich gezogen, greifen müsste sie schon ab 50.

FDP und Linken gehen die Maßnahmen dagegen zu weit. Eine Ausgangssperre sei unverhältnismäßig und ein "erheblicher Eingriff in die Grundrechte", so die Linken-Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.