per Mail teilen

Wegen der viel zu hohen Corona-Infektionszahlen haben sich Bund und Länder nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios auf eine Beschränkung des Bewegungsradius geeinigt.

In Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt werden. Weiter als in diesem Radius dürfen sich nur Personen mit einem triftigen Grund bewegen. Tagestouristische Ausflüge, Reisen oder Einkaufen gehören ausdrücklich nicht dazu, wie es in dem Papier heißt, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro Einwohner.

Kontaktbeschränkungen könnten verschärft werden

Zudem könnten die Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Im Gespräch ist, private Treffen nur noch mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt oder im Kreis der Angehörigen zu erlauben. Unklar blieb zunächst, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht.

Die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder dauern noch an.