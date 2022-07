BUND: Weiterbetrieb von Atomkraftwerken nicht genehmigungsfähig

per Mail teilen

Die Debatte über längere AKW-Laufzeiten reißt nicht ab. Eine BUND-Studie kommt zu dem Fazit, das ein Weiterbetrieb auch durch massive Sicherheitsrisiken nicht zielführend wäre.

Die drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahr 2022 hinaus weiterzubetreiben, hält der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für nicht genehmigungsfähig. Eine Studie des Umweltverbandes weist auf ungeklärte Sicherheitsfragen hin. Die letzte grundlegende Sicherheitsüberprüfung für die drei Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 fand 2009 statt. Und das auf Basis von Sicherheitsanforderungen aus den 80er-Jahren.

Risse in Dampferzeugern von Neckarwestheim

Für einen Weiterbetrieb der drei Reaktoren müsse erst eine Sicherheitsprüfung gemacht werden, so die Studien-Autorin Oda Becker. Sie verweist neben vielen anderen Punkten auf die schon mehrfach festgestellten Risse in den Dampferzeugern von Neckarwestheim. Ohne den Austausch der Dampferzeuger sei hier ein Weiterbetrieb sicherheitstechnisch nicht zu vertreten.

"Wer angesichts der drohenden Gasengpässe behauptet, nur mit Atomkraft einen warmen Winter ermöglichen zu können, führt eine Scheindebatte und rechnet die Leistungsfähigkeit der AKW schön."

Sicherheitsmängel werden in der Debatte vernachlässigt

Die bestehenden Sicherheitsmängel werden in der politischen Debatte sträflich vernachlässigt, kritisiert der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Sicherheitsrisiken und Kosten, um nur eine geringe Atomkraft-Kapazität zu erhalten, stünden hier in keinem Verhältnis Bei einer Laufzeitverlängerung will der BUND rechtliche Schritte prüfen.