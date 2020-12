per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute ab 10 Uhr mit den Länderchefs über schärfere Corona-Regeln beraten. Ein harter Lockdown bereits ab Mittwoch wird immer wahrscheinlicher.

Laut "Bild"-Zeitung plädiert das Kanzleramt für Laden-, Schul- und Kitaschließungen ab dem kommenden Mittwoch. Es gilt als relativ sicher, dass die Ministerpräsidenten einen harten Lockdown beschließen. Unklar ist jedoch noch, wann dieser starten soll und was er genau umfasst.

Das Magazin "Business Insider" meldete am Samstagabend, die Chefs der Staatskanzleien hätten sich mit dem Kanzleramt weitgehend auf einen Lockdown geeinigt, der spätestens am Mittwoch, den 16. Dezember beginnen soll.

Merkel, Müller und Söder informieren

Über die Ergebnisse wird Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller informieren.

"Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown." Markus Söder in der "Welt am Sonntag"

Ausgangsbeschränkungen in BW seit Samstag

Einige Länder haben bereits weitreichende Beschränkungen erlassen. In Baden-Württemberg gelten bereits seit Samstag Ausgangsbeschränkungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, er habe die schärferen Regeln vorgezogen, weil er nicht mehr länger warten wolle.

Unsere Gesellschaft müsse sich auf einen harten Lockdown einstellen, so Kretschmann nach einem Corona-Gespräch mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Union am Samstag. Es zeichne sich ab, dass dies eher vor Weihnachten als an Weihnachten komme. Alle müssten damit rechnen, dass das gesellschaftliche Leben schon nächste Woche heruntergefahren werde.

Harter Lockdown auch in Rheinland-Pfalz erwartet

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet einen härteren Kurs: Die Zahlen bei Neuinfektionen und Toten seien zu hoch, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz. So soll der Einzelhandel schließen. Ausgenommen hiervon seien Lebensmittelläden.