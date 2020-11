Die Infektionszahlen steigen - in Deutschland, vor allem aber auch in den europäischen Nachbarländern. Bund und Länder setzen sich heute wieder zusammen, um das Vorgehen gegen die Corona-Pandemie zu besprechen.

Bundesweit einheitliche Corona-Regeln sind nicht in Sicht. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gehen mit unterschiedlichen Vorstellungen in das Treffen mit der Kanzlerin.

Feiern begrenzen und Alkoholausschank reduzieren

So schlägt der Bund angesichts weiterhin hoher Coronavirus-Infektionszahlen für Feiern in privaten Räumen eine Beschränkung auf maximal 25 Teilnehmer vor. In öffentlichen Räumen solle die Beschränkung bei maximal 50 Teilnehmern liegen. Ab bestimmten Infektionszahlen soll zudem der Alkoholausschank in der Gastronomie reduziert werden. Das steht in einem Entwurf des Bundes, über den die Deutsche Presseagentur berichtet. Außerdem soll es ein Bußgeld von 50 Euro geben, wenn jemand im Restaurant falsche Kontaktdaten angibt.

Kretschmann für Obergrenzen bei privaten Feiern

Baden Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich vor der Schalte mit der Kanzlerin für eine Festlegung auf eine Zahl an Teilnehmern bei privaten Feiern ausgesprochen. Die Infektionszahlen seien immer dann hoch, wenn die Zahl der Teilnehmer und ihrer Kontakte schwer zu kontrollieren sei, sagte der Grünen-Regierungschef.

Söder und Dreyer für Corona-Ampel

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Corona-Ampel vorgeschlagen. Sie soll für alle Bundesländer festlegen, welche Regeln in einem Landkreis gelten, wenn Neuinfektionen bestimmte Grenzen überschreiten.

Auch die rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich für ein einheitliches Alarmsystem einsetzen, das regionale Unterschiede berücksichtigt. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert seine Amtskollegen auf, ein klares Signal zu setzen: Gegen Parties und Treffen ohne Maske.

Sachsen und Sachsen-Anhalt gegen einheitliche Regeln

Auf der anderen Seite stehen die CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sie sprechen sich klar gegen einheitliche Regeln aus, weil das Infektionsgeschehen in ihren Bundesländern geringer ist.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer setzt auf Eigenverantwortung. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht sich gegen einheitliche Regeln aus, ist aber für eine gemeinsame Teststrategie, insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Herbstferien.

Je mehr Leute, desto höher der Arbeitsaufwand in den Gesundheitsämtern

Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, kann die vom Bund geplanten Begrenzungen nachvollziehen. Dabei gehe es um pragmatische Fragen, sagte sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. "Es gibt keine klassische Grenze. Es geht vor allem um Praktikabilität. Wenn von den 25 Teilnehmern jeder 10 Kontakte hat, dann muss ich 250 Kontakte nachverfolgen. Bei 50 Personen wären es also schon 500. Je mehr Leute, desto höher der Arbeitsaufwand in den Gesundheitsämtern. Und das nimmt Dimensionen an, die man dann ganz schnell nicht mehr händeln kann."