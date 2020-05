Borussia Dortmund hat am Nachmittag einen recht wackligen 2:0-Sieg (1:0) in Wolfsburg eingefahren. Der VfL begann zwar harmlos, wurde in Hälfte zwei aber deutlich aggressiver. Die Tore schossen Raphael Guerreiro (32. Minute) und Achraf Hakimi (78.). In der 82. kassierte Wolfsburgs Felix Klaus die Rote Karte - eine eher strittige Entscheidung. Bayer 04 Leverkusen gewann verdientermaßen ebenfalls mit einem 3:1 (1:0) in Mönchengladbach. Mit mehr Chancen setzten sie sich gegen weitgehend ideenlose Gladbacher durch. In den beiden weiteren Nachmittagsspielen trennten sich der SC Freiburg und Werder Bremen mit einem 0:1, der SC Paderborn und 1899 Hoffenheim mit einem 1:1.