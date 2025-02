Meinung: Bürokratieabbau - Mehr Stoiber wagen!

Ein vor allem für die Unternehmen wichtiges Thema bleibt im Wahlkampf eher unter dem Radar der Wahrnehmung. Deswegen kümmert sich Peter Knetsch in seiner Kolumne um den „Bürokratieabbau“.

In den Wahlkampfthemen-Charts hat es der immer wieder geforderte Bürokratieabbau echt schwer. Vielleicht gerade mal so in den Top 5, aber weit entfernt vom Spitzenplatz. Forderungen nach schärferen Asylgesetzen haben es da naturgemäß leichter. Woran liegt das? Nun, der Begriff Bürokratie ist so verstaubt, dass sich Allergiker nicht mal in die Nähe trauen.

Eine Verordnung abschaffen, drei neue schaffen

Beim Fach-Terminus „Bürokratieentlastungsgesetz“ ist man eingeschlafen, bevor das Wort zu Ende ist. Was wohl mit dazu geführt hat, dass die jüngste Variante dieser Entlastung vor wenigen Monaten von den meisten unbemerkt verabschiedet wurde. Da ging es sehr konkret um kürzere Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen, Abschaffung von Meldepflichten für Hotels und mehr digitaler statt handschriftlicher Unterschriften bei Verträgen. Im öffentlichen Bewusstsein ist das offenbar verpufft, weil hinter jeder abgeschafften Verordnung gefühlt drei neue entstehen. Wenn zum Beispiel die Dokumentationspflicht für das Nichtvorhandensein der dumpfbackigen Braunotter abgeschafft wird, stehen sofort mehrere Nachfolgeregelungen für die backdumpfige Blaunatter im Doku-Pflichten-Heft.

Bürokratie als Selbstzweck

Wir müssen also grundsätzlicher werden. Das Wort „Bürokratie“ heißt wörtlich übersetzt „Herrschaft des Schreibtischs“. Freier übersetzt: In den öffentlichen Verwaltungen, in den Ministerien egal ob in Berlin oder Brüssel, sitzen an immer mehr Schreibtischen immer mehr Menschen, die unentwegt Rechtsvorschriften, Regulierungsanpassungen und Blödsinns-Texte schreiben. Oft geht’s um Normen, zum Beispiel vom Grad der Boden-Rutschfestigkeit in Friseursalons von Rimini bis Riga über die 52-seitige EU-Schnullerkettenverordnung bis hin zum Verbot eines nachfüllbaren Olivenöl-Kännchens in allen Restaurants der EU. Die Herrschaft des Schreibtischs sucht offenbar manisch nach unregulierten Lücken in unserer Lebens- und Arbeitswelt. Der Lückenschluss ist Selbstzweck.

Der bayerische Bürokraten-Schreck

Wie lässt sich das stoppen? Einfach mal vom Schreibtisch aufstehen und sich die Beine vertreten? Hilft nur kurz. Brauchen wir mehr Mileis und Musks, die uns mit Kettensägen die Schreibtische zersägen? Nee, brauchen wir nicht, wir brauchen Edmund Stoiber! Der als Aktenfresser bekannte ehemalige bayerische Ministerpräsident durfte nach seiner Zeit als König von Bayern eine Zeitlang Bürokratie in Brüssel abbauen. Bis 2015 – insgesamt sieben Jahre lang – hat Stoiber Europa 33 Milliarden Euro jährlich an Kosten erspart . Nach eigenen Aussagen natürlich, geprüft wurde das nie. Aus dem Aktenfresser wurde der ehrenamtliche Verordnungs-Vernichter. Interessanterweise wurde dieses Ehrenamt nach 2015 nicht wiederbesetzt. Aber einen Satz von Stoiber am Ende seines Jobs als Bürokratie-Reißwolf könnte man sich ab und zu in Erinnerung rufen: „Mut zur Lücke!“