per Mail teilen

Bundesverkehrsminister Scheuer will den Kommunen beim Thema Verkehr in Städten mehr Freiheiten lassen. Auch Preise für Anwohnerparkplätze sollen darunter fallen.

Städte wollen die Möglichkeit bekommen, Parkausweise für Anwohnerinnen und Anwohner deutlich teurer zu machen. Unter anderem darüber diskutieren in Berlin Bund, Länder und Kommunen beim Treffen des Bündnisses für moderne Mobilität. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Städten größere Entscheidungsspielräume zugestehen.

Städtetag: Weniger Autos, bessere Bedingungen für Fahrräder

Laut der Denkfabrik Agora Verkehrswende sind die Parkgebühren in anderen europäischen Ländern teilweise um ein vielfaches höher als in Deutschland. In Kopenhagen koste beispielsweise ein Anwohnerparkausweis 158 Euro pro Jahr. Der Deutsche Städtetag hält bis zu 200 Euro pro Jahr für denkbar. Bisher liegt die Obergrenze bei 30,70 Euro pro Jahr.

Wie geht Parken in Wien, Amsterdam und New York? Das erklären unsere SWR-Auslandskorrespondenten:

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, sieht Anwohnerparken nur als ein Beispiel für die größere Frage, wie der Platz in den Städten in Zukunft aufgeteilt wird. Im SWR sagte Dedy, bisher seien Städte sehr autolastig. Das könne nicht so bleiben.

"Beim Radverkehr haben wir große Nachholbedarfe, was die Investitionen angeht. Wir brauchen andere Radwege, mehr Radwege, wir denken aber auch in größeren Kategorien - wir brauchen auch Radschnellwege. Das ist vor allem in Ballungsgebieten ein Thema." Helmut Dedy, Chef des Deutschen Städtetags

Scheuer: Verkehr umweltfreundlicher machen

Der Städtetag will außerdem, dass Städte mehr Freiheiten beim Einrichten von Tempo-30-Zonen bekommen. Zudem fordert der Verband, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Die Verbindungen zwischen Stadt und Umland müssten so verbessert werden, dass mehr Pendlerinnen und Pendler das Auto stehen lassen und die Luft sauberer wird.

Auch bei der Frage nach Tempo-30-Zonen will Scheuer den Kommunen freie Hand lassen. "Wir sind sehr offen, über mehr Freiheiten für die Kommunden zu reden", sagte er und verwies auch auf deutlich mehr Geld für Busse, Bahnen und das Radwegenetz. Großes Ziel sei es, den Verkehr in Städten umweltschonender zu machen.

Mainzer Verkehrsdezernentin: "30 Euro im Jahr sind sehr wenig"

Parken im öffentlichen Raum sei viel zu billig, findet auch die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder. Sie halte 30 Euro, wie sie in Mainz derzeit jährlich verlangt werden, für zu wenig. Wie viel genau ein Parkplatz kosten solle, darauf wollte sie sich jedoch nicht festlegen.

Das Geld aus zusätzlichen Park-Einnahmen könne für Fahrradabstellanlagen oder den Radwegebau verrwendet werden oder dafür, neue Bäume zu pflanzen.

Verkehrspsychologe: Autofahren "wird zunehmend zum Luxus"

Es sei anzunehmen, dass die Parkgebühren demnächst deutlich nach oben gingen, sagte der Verkehrspsychologe Winfried Schmidt im SWR. Man könne Parkplätze ja nicht beliebig erweitern.

"Kein Staat der Welt kann garantieren, dass ich in der Innenstadt vor meiner Wohnung auch einen Parkplatz finde." Winfried Schmidt, Verkehrspsychologe

Autofahren werde zunehmend zum Luxus. Man müsse sich von dem deutschen Traum, verabschieden, dass jeder jederzeit überall mit seinem Auto hinfahren könne. Das habe mit der Verkehrswende zu tun, die "leider" viel zu spät in den Köpfen der Menschen ankomme, so Schmidt.

Länder-Verkehrsminister: Parken auf Radwegen ahnden

Die Vorsitzende der Länder-Verkehrsministerinnen und -minister, Anke Rehlinger (SPD), sagte, nötig seien konkrete Gespräche, wie Projekte umgesetzt werden könnten. Damit Menschen aufs Rad umstiegen, müsse Fahrradfahren sicher und praktisch sein, etwa mit Abstellplätzen. Das verbotene Parken von Autos auf Radwegen müsse kontrolliert und auch geahndet werden.