Kein Schmökern in neuen Büchern und Austausch mit Autoren: Die rein digitale Frankfurter Buchmesse ist heute zu Ende gegangen. Das Fazit von ARD-Reporter Ben Hänchen schwankt zwischen Hoffnung und zu wenig Innovationsgeist.

Es ist nicht viel übrig geblieben von der weltgrößten Buchmesse: Leere Hallen, kein großes Eventzelt in der Mitte des Messeplatzes, keine Lizenzverhandlungen hinter verschlossenen Türen. Keine Besucher auf dem Messegelände, sondern alles irgendwo im Netz.

Messechef Boos: "Von zufrieden kann keine Rede sein"

Der Chef der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, hat alles versucht, doch am Ende wirkt er eher ernüchtert: "Von zufrieden kann eigentlich keine Rede sein. Wir haben uns gewünscht, dass möglichst viele Menschen nach Frankfurt kommen können. Das war jetzt nicht möglich. Und ich glaube, wir haben aber das Beste draus gemacht."

Reporter Ben Hänchen meint, dass die Umsetzung der riesigen Buchmesse als digitales Event ein "wichtiges kulturpolitisches Zeichen" gewesen sei, ein "Signal der Hoffnung - mehr aber nicht!" Hören Sie hier den vollständigen Kommentar:

Einzelne Lesungen vor wenigen Menschen plus Riesen-Angebot online

Es hat, wenn auch nur digital, viel stattgefunden: Buchbesprechungen, Gesprächsrunden, ein virtueller Cocktailabend. Vereinzelte kleine Lesungen vor wenigen Leuten in Frankfurts Innenstadt. Wer nicht in Frankfurt war, musste mit dem "überbordenden und etwas unübersichtlichen Angebot im Netz" klarkommen, beschreibt Reporter Hänchen. In den ersten Tagen sollen laut Messe knapp 150.000 Menschen weltweit das Online-Angebot genutzt haben.

Literaturkritiker Denis Scheck: "So schlimm habe ich mich noch nie gefühlt"

Es gab etwa 4.400 virtuelle Aussteller aus 103 Ländern und 750 Sprecherinnen und Sprecher, die das digitale Programm der Buchmesse verbreiteten. Doch die Besucher vor Ort fehlen dem Buchmesse-Chef und auch den Machern wie Literaturkritiker Denis Scheck: "Ich bin es natürlich als Moderator einer Literatursendung im Ersten Deutschen Fernsehen gewohnt, eine Existenz als Quotenversager zu führen. Aber so schlimm wie dieses Jahr vor der leeren Halle in Frankfurt auf der Messe in der Festhalle habe ich mich noch nie gefühlt. Im Grunde überwiegt inzwischen nach einem halben Jahr der Pandemie von Seiten der Autorinnen und Autoren, mit denen ich hier auf der Buchmesse sprechen durfte, die Erleichterung, dass überhaupt etwas stattfindet."

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Philosoph Amartya Sen

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020 für den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philiosoph Amartya Sen dpa Bildfunk Harish_Tyagi

Per Videoschalte wurde am letzten Tag der Buchmesse auch der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels virtuell überreicht: Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen wurde damit ausgezeichnet. Die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich wegen der Corona-Infektion in seinem Umfeld in Quaratäne befindet, verlas der Schauspieler Burghart Klaußner.

In Steinmeiers Rede heißt es: Amartya Sen sei "wie kein anderer verbunden mit der Idee der globalen Gerechtigkeit". Er sei zwar "durch und durch Akademiker", aber sein Werk bleibe nicht akademisch. Er wolle die Welt nicht nur begreifen, er wolle sie auch verändern. "Amartya Sen hat sie verändert", lobte Steinmeier laut seinem Redemanuskript: "Amartya Sen schreibt an gegen die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten dieser Welt."