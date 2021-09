per Mail teilen

Die Frankfurter Buchmesse plant in diesem Jahr wieder mit Besuchern und Präsenzveranstaltungen. Die Messe könne flexibel an die Pandemielage angepasst werden. Der Gesundheitsschutz für Aussteller und Besucher stehe dabei an erster Stelle. 2020 fand die Buchmesse digital statt.