Das britische Oberhaus hat das Binnenmarktgesetz, mit dem die Regierung den gültigen Brexit-Deal mit der EU aushebeln will, mit sehr großer Mehrheit abgelehnt. Die Abgeordneten glauben, das Gesetz würde den Frieden in Nordirland gefährden und dem internationalen Ansehen Großbritanniens schaden. Premierminister Boris Johnson ist aber nicht an das Votum gebunden.