"Ich denke, es wurde alles unternommen, was in so einer Situation möglich ist. Und wenn ich dann am Sonntagmorgen oder auch heute von der Nachverfolgung lese und dass es eine Art Filmsatire mit Louis de Funès gibt, in der eine Art Gestapo den Leuten nachstellt, das entspricht nicht der Realität."

Walliser Regierungspräsident Christophe Darbellay