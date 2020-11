per Mail teilen

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat sich für eine rasche Klärung der offenen Führungsfragen in der CDU ausgesprochen. Sowohl beim CDU-Vorsitz als auch bei der Kanzlerkandidatur müsse so schnell wie möglich entschieden werden, sagte Brinkhaus den Funke-Zeitungen. Der CDU-Mitgliederbeauftragte Henning Otte sprach sich in diesem Zusammenhang für einen digitalen Parteitag im Januar aus. Otte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sein Eindruck sei, dass eine zügige Entscheidung die Partei wieder zusammenführen würde.