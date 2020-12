per Mail teilen

Im Ringen um ein Handelsabkommen mit Großbritannien setzt Frankreich nach den Worten von Europaminister Clement Beaune auf die Geschlossenheit der EU. Der britische Poker, auf eine Spaltung in der EU zu setzen, sei gescheitert, sagte er der Sonntagszeitung "Journal de Dimanche". Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstütze die Haltung Frankreichs. Derweil hat das britische Kabinett einem Zeitungsbericht zufolge Premierminister Boris Johnson den Rücken gestärkt. Es werde auch einen No-Deal mittragen, wenn Johnson zu dem Schluss komme, dass dies notwendig sei, berichtete die "Times". Unterhändler beider Seiten wollen sich heute nach einem Verhandlungsabbruch am Freitag wieder in Brüssel treffen.