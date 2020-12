In Brüssel verhandeln Vertreter von EU und Großbritannien weiter über ein Abkommen. Am Abend wollen Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson in einem Telefongespräch Bilanz ziehen. Die Verhandlungen stehen unter großem Zeitdruck, denn zum Jahreswechsel endet die Übergangsphase, in der trotz Brexit für Großbritannien noch die EU- Regeln gegolten haben.