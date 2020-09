In der Europäischen Union wächst die Sorge, dass es zu einem sogenannten No-Deal-Brexit kommen könnte. Es habe in den

Verhandlungen über ein Handelsabkommen bisher absolut keine Bewegung der britischen Seite gegeben, teilte ein EU-Diplomat in Brüssel mit. Das Abkommen soll regeln, wie der Handel nach der Brexit-Übergangsfrist ab dem 1. Januar weiter geht. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuvor gefordert, dass es bis Mitte Oktober eine Einigung geben müsse. Sollte es keinen Vertrag geben, so Johnson, wäre das auch ein gutes Ergebnis für das Vereinigte Königreich. Die EU warnt dagegen vor schweren wirtschaftlichen Folgen, falls kein Handelsabkommen gelingt.