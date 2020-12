Gibt es die Einigung in letzter Minute? Mehrere Medien berichten, dass ein Handelsabkommen ab dem 1. Januar 2021 zwischen der EU und dem Vereinte Königreich in greifbare Nähe gerückt ist.

Der britische Sender Sky meldete in Berufung auf Londoner Regierungskreise, ein Handelsabkommen sei bereits erreicht. Dem widersprechen aber mehrere andere Berichte, zum Beispiel von der BBC und der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Deutsche Nachrichten Agentur drückte sich so aus: Mit den Worten, man sei "in der Endphase", werden EU-Kommissionskreise zitiert. Der schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei geklärt. Auch der Knackpunkt Fischerei sei lösbar, schreibt dpa. Dabei geht es um geringere Fangmengen der EU-Fischer in britischen Gewässern.

Brexit-Referendum 2016

Beide Seiten verhandeln seit Monaten über einen Handelspakt für die Zeit ab 1. Januar. Dann endet die Brexit-Übergangsphase. Das Vereinte Königreich - Großbritannien mit England, Schottland und Wales sowie Nordirland - ist im Februar aus der Europäischen Union ausgetreten.

Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung hatte sich in einem Referendum 2016 für den Austritt entschieden. Die Umsetzung des Brexits verzögerte sich aber immer wieder.

Raus aus Binnenmarkt und Zollunion

Erst im Dezember 2019 hatte der konservative britische Premierminister Boris Johnson eine ausreichende parlamentarische Mehrheit, um den Austritt zu vollziehen. Doch die künftigen Beziehungen zur EU blieben weitgehend ungeregelt.

Es wurde nur eine Übergangsphase bis zum Jahresende beschlossen, die nun ausläuft. Mit Ende der Übergangsfrist scheidet Großbritannien aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus.

Gravierende wirtschaftliche Folgen befürchtet

Ohne Anschlussvertrag drohen Zölle und Handelshemmnisse sowie verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen - mit gravierenden ökonomischen Folgen für die Briten, aber auch für deren Handelspartner in der EU, allen voran Deutschland.

Auch vergleichsweise einfache Dinge wie Urlaubsreisen auf die Insel sind dann ungeklärt. Und das Leben der rund 140.000 Deutschen, die im Königreich wohnen, könnte sich sehr verändern. Nach Angaben der deutschen Botschaft in London müssten viele noch ein Bleiberecht beantragen.

NHS bittet um Brexit-Aufschub

Die Corona-Krise hat in den vergangenen Monaten oft die Brexit-Verhandlungen überschattet. So haben viele Briten Bedenken geäußert, ob beides nicht das Land überfordert. Der britische Gesundheitsdienst NHS hat am Mittwoch Premier Johnson in einem Schreiben zu einem Brexit-Aufschub aufgefordert.