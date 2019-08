per Mail teilen

Die Opposition in Großbritannien rebelliert gegen die vom britischen Premier Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament. Sie sehen die Demokratie dadurch beschädigt.

Wie geht es weiter in Großbritannien? Diese Frage stellen sich viele, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson dem Unterhaus den Urlaub bis Mitte Oktober zwangsverlängerte. Sein Ziel, so sehen es viele: Die knappe Zeit bis zum von der EU festgelegten Austrittsdatum Ende Oktober zu nutzen, um so schnell wie möglich Neuwahlen abzuhalten.

"Gegenparlament" gegenüber des Westminster-Palasts?

Der britische Politikwissenschaftler Anthony Glees sagte im SWR, einige Abgeordnete würden schon darüber nachdenken, gegenüber des Westminster-Palasts ein "Gegenparlament" zu eröffnen. Für viele Briten, so Glees, sei die Queen die "letzte Hoffnung" gewesen, die Zwangspause des Parlaments zu verhindern. Dass sie dennoch zugestimmt habe, sei sehr schade gewesen. "Die Königin ist nicht nur ein Schmuckstück", sagte Glees. "Sie hat eine Rolle. Und die Rolle ist verspielt worden."

Politikwissenschaftler Glees sieht auf Premierminister Johnson Probleme zukommen:

Hoffen auf Druck der Straße

Viele tausend Menschen waren in London nach Bekanntwerden der parlamentarischen Zwangspause auf die Straße gegangen. Damit habe Premierminister Boris Johnson nicht gerechnet, sagt Politikwissenschaftler Glees. Das könne ihm noch Probleme bereiten.

Bei EU-Ausländern liegen die Nerven blank

Für die rund drei Millionen EU-Ausländer in Großbritannien wird die Situation zur echten Belastungsprobe. "Falls es am 31. Oktober tatsächlich zu einem harten Brexit kommt, verlieren wir unseren legalen Status und wissen nicht, wie lange unsere reduzierten Rechte weiterbestehen werden", sagt Maike Bohn, Aktivistin von "the3million", einer Initiative für die Rechte von EU-Bürgern nach dem Brexit im SWR. Die Leute könnten die Unsicherheit kaum noch aushalten. Bislang seien die EU-Bürger auf der Insel einzig mit der Phrase abgespeist worden, dass man doch bleiben solle. Ein Einwanderungsgesetz gebe es aber bis heute nicht.

Opposition hofft auf Misstrauensvotum gegen Johnson

Wera Hobhouse, Abgeordnete für die Liberaldemokraten im britischen Unterhaus, sagte im SWR: "Ich würde auf jeden Fall dafür stimmen." Sollte dieser Misstrauensantrag durchkommen, habe die Regierung zwei Wochen Zeit, eine Alternative zu finden. Die Opposition allerdings auch.

Labourchef Corbyn als Übergangspremier?

Hobhause hofft, dass sich alle Oppositionsparteien im britischen Unterhaus einigen können. Bisher sei Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer der Labourpartei, der einzige Kandidat, der eine Interimsregierung führen könne. Allerdings sei Corbyn eine "umstrittene Person." Ob die Liberaldemokraten Corbyn unterstützen werden, ließ Hobhouse noch offen. "Diese Gespräche müssen jetzt in aller Kürze und in aller Dringlichkeit geführt werden."