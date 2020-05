per Mail teilen

Seit dem 1. Februar gehört das Vereinigte Königreich nicht mehr zur EU. Zwei Abschiedsbotschaften aus der Redaktion - die eine traurig mit Wehmut, die andere dagegen mit Erleichterung.

SWR-Chefredakteurin Gabi Biesinger erinnert sich mit einem weinenden Auge an die Nacht im Jahre 2016, in der sich Großbritannien für den Brexit entschied - und sie als Korrespondentin in London darüber berichten sollte.

Als ehemaliger Korrespondent in Brüssel hat SWR-Redakteur Pascal Lechler miterlebt, wie die Briten sich in der Europäischen Union immer wieder Sonderrechte herausgenommen haben. "Diese Rosinenpickerei nervt mich kolossal", resümiert er.

Übergangsfrist bis Ende des Jahres

Nach dem EU-Austritt Großbritanniens gilt seit Samstag der Austrittsvertrag und damit eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2020. Während dieser Zeit wird sich im Alltag fast nichts ändern. Bis zum Jahresende müssen die frisch getrennten Partner Großbritannien und die Europäische Union klären, wie es danach weitergehen soll.

Brüssel und London müssen schnell über verschiedene Themen verhandeln. Unter anderem geht es um ein Handelsabkommen. Ein "harter Brexit" ohne Folgeabkommen ist noch immer im Bereich des Möglichen.